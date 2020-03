Coronavirus : l'inquiétude des surveillants du centre pénitentiaire de Riom

"On doit palper et fouiller les détenus, et cela sans masques, ni gants". Comme beaucoup de ses collègues surveillant, Nicolas Machette se pose des questions. "On est en contact direct avec la population carcéral". Les surveillants ne peuvent pas exercer un droit de retrait. "Tout est au ralenti, comme à l'extérieur" explique le délégué syndical Force Ouvrière. "On demande juste des protections, car on vient aussi de l'extérieur lorsqu'on vient de chez nous, mais ces protections, on ne les a pas". Les parloirs sont désormais suspendus, tout comme les activités au sein de l'établissement.

L'intérieur de l'établissement © Radio France - Olivier Vidal

Tentatives de projections de l'extérieur

Le confinement en milieu carcéral engendre inévitablement quelques tensions explique Nicolas Machette, comme pour le linge, "mais on sait bien que le gros soucis sera la pénurie de produits stupéfiants". Les surveillants craignent également dans les prochains jours des refus de réintégrer les cellules de la part de certains détenus.