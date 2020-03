Coronavirus l'inquiétude monte chez les commerçants qui ont baissé le rideau à Epinal

"On parle d'un fond de solidarité de 1 500 euros alloué a chaque commerce et entreprise artisanale, mais on ne sait pas quand ni comment cet argent va être débloqué" s'inquiète Hervé Poirat. Le président de l'union des commerçants et artisans se fait l'écho des très nombreux mails qu'il reçoit quotidiennement et qui tous dit-il demandent au gouvernement de déclarer le pays en état de catastrophe sanitaire, afin de faire jouer les assurances en garantie "perte d'exploitation". Si la mesure n'est pas prise rapidement "ça va être catastrophique" souligne encore Hervé Poirat qui stigmatise les discours discordants entre le Chef de l'Etat et les ministres. Même flou sur les reports de loyer et les échéances fournisseurs.

A coté des commerces et entreprises fermés, il y a ceux considérés comme indispensables. Alimentaire et hygiène notamment, qui doivent poursuivre leur activité dans des conditions de plus en plus difficiles. "Pour le moment, on a pas de problèmes pour les approvisionnements et les expéditions, mais la gestion du personnel devient très compliquée en interne" souligne Christiane Andrès, PDG de "BB-production" à Laval-sur-Vologne. L'usine, qui compte 50 salariés produit quotidiennement 1 million de couches biologiques. "Tous les jours, il y a 6 ou 7 personnes en arrêt maladie" poursuit Christiane Andrès qui envisage de fermer l'une des 2 lignes de production la semaine prochaine, alors-même que la demande explose. Malgré tous nos efforts nous n'arrivons pas à nous faire livrer du gel hydroalcoolique, conclut encore la cheffe d'entreprise.