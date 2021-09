L'Institut Pasteur de Lille a recruté un premier patient pour tester son traitement contre le Covid

L'essai clinique mené par l'Institut Pasteur de Lille passe à l'étape supérieure. Ils ont annoncé avoir recruté la semaine dernière un premier patient pour tester l'efficacité de la molécule Clofoctol dans la lutte contre le Covid. Cette molécule serait efficace à un stade précoce de la maladie, avant l'hospitalisation.

Une molécule déjà présente dans certains médicaments

Cette molécule n'est pas inconnue des médecins : elle était auparavant utilisée dans des médicaments contre les rhino-pharyngites.é En juin, l'Institut avait reçu l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament pour mener un essai clinique, appelé le projet Thérapide. Un premier patient s'est déclaré volontaire la semaine dernière et a été intégré aux essais. Cette molécule sera administrée aux patients volontaires pendant cinq jours, deux fois par jour, sous forme de suppositoires.

Des critères à remplir pour les volontaires

Les patients, pour pouvoir faire partie de cet essai clinique, doivent remplir plusieurs critères : ils doivent habiter les Hauts-de-France, avoir plus de 50 ans, ne pas être vaccinés, et doivent présenter au moins un symptôme du Covid.

Pour pouvoir prouver l'efficacité du Clofoctol, les scientifiques doivent randomiser l'essai clinique, c'est-à-dire comparer les résultats des patients à qui on a administré la molécule à une population qui n'a pas reçu le traitement. Ainsi, une partie des volontaires recevra un placebo, sans en être informée.

Un appel aux volontaires

Xavier Nassif, le directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, en appelle donc aux volontaires. "Pour mener à bien cet essai clinique, on aurait besoin de 350 à 700 patients volontaires, explique-t-il. Ils seront suivis médicalement pendant trois semaines par l'essai clinique, gratuitement." Et il l'assure, cet essai clinique est sans risques : le Clofoctol est connu et déjà utilisé, il n'a pas d'effets secondaires.

Pour postuler à cet essai clinique, les volontaires devront remplir les critères détaillés plus haut. Ensuite, ils seront soit mis en contact avec l'Institut via leur médecin traitant, soit en remplissant un formulaire disponible sur le site de l'Institut.

Cet essai clinique pourrait prendre plusieurs mois encore. Pour l'instant, aucune date de mise sur le marché n'a été annoncée.