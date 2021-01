Covid-19 : l'épidémie a fait plus de 1 000 morts dans les hôpitaux de l'Isère

Le département de l'Isère a franchi cette semaine la barre des 1 000 décès des suites du coronavirus dans les hôpitaux (1 001 mercredi soir). Des décès auxquels il faut ajouter près de 600 morts en établissements médico-sociaux, dont les Ehpad, depuis le début de la crise.

Une seconde vague 6 fois plus meurtrière que la première en Isère

Et c’est bien la deuxième vague - et de loin - qui a tué le plus de monde dans le département. Mi-avril, en plein premier confinement, la première vague de Covid-19 avait atteint son pic d'hospitalisations (255 personnes le 13 avril) et de patients en réanimation (66 cas le 7 avril). Le 1er septembre, après quasiment deux mois de confinement et une fin de printemps et un été "libéré", le bilan macabre de l'épidémie faisait état de 153 décès dans les hôpitaux du département et 117 victimes décédées en établissements médico-sociaux.

Comparativement, après la deuxième vague, il est aujourd'hui supérieur de respectivement 6 fois et 5 fois. Quant aux pics du "raz-de-marée" seconde vague ils étaient de 1 018 personnes hospitalisées pour Covid le 24 novembre et de 133 patients en réanimation le 13 novembre.

Une seconde vague qui prend racine au cœur de l'été...

A la relecture des bilans hebdomadaires régionaux de Santé Publique France on se rend compte qu'ils signalent dès début août une légère remontée du nombre de positifs en Auvergne-Rhône-Alpes, qui devient "importante" fin août. Le nombre d'hospitalisations repart en flèche à partir de mi-septembre. A ce moment-là les 20-30 ans représentent à eux seuls plus de 30% des tests positifs. Un taux qui retombe à 13% mi-octobre alors qu'apparaissent des pointes au-dessus de 50 ans, et c'est au-dessus de 70 ans que la deuxième vague, comme la première, va être particulièrement meurtrière à partir de mi-octobre.

85% des malades décédés des suites du coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes ont plus de 70 ans. En Isère 58% de ces victimes sont des hommes mais cette seconde vague a resserré l'écart entre les sexes.

...et qui n'est pas vraiment retombée

Alors que les indices de circulation du coronavirus frémissent à nouveau en ce début d'année en France le fait est que cette seconde vague n'a pas encore eu de vrai creux, contrairement à la première. Il y a aujourd'hui en Isère 3 fois plus d’hospitalisés pour Covid-19 qu’au pic de la première vague et autant de personnes en réanimation que début avril. Le premier septembre dernier nous étions retombés à 30 hospitalisés dont 7 en réanimation.