Coronavirus : l'Italie est le premier pays d'Europe à mettre des villes en quarantaine

Premier pays d'Europe à prendre cette mesure, l'Italie a mis 11 de ses communes en quarantaine. Dans le nord du pays, environ 52.000 personnes se réveillent ce dimanche dans des zones où "ni l'entrée ni la sortie ne sera autorisée sauf dérogation particulière", comme l'a annoncé le Premier ministre Giuseppe Conte. La première mesure de confinement avait été appliquée en Chine, le 23 janvier, pour les 11 millions d'habitants de Wuhan.

Le gouvernement italien tente de freiner et stopper l'épidémie dans une partie de la Lombardie et la Vénétie : fermeture des entreprises et des établissements scolaires, annulation d'événements culturels et sportifs, report de matches de foot... Le foyer se trouve à Codogno, près de Milan et samedi soir, les rues y étaient particulièrement vides.

L'Italie, pays européen le plus touché par l'épidémie

Le décret-loi pris samedi prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à trois mois de réclusion pour les contrevenants. Et le Premier ministre italien a prévenu qu'il pourrait recourir à l'armée pour surveiller les points de contrôle. L'Italie est le pays européen le plus touché avec 79 malades à ce jour, parmi lesquels trois cas de contaminations connues depuis des semaines, et contractées hors d'Italie. Deux malades ont succombé à la maladie ces derniers jours.

Selon le ministre de la Santé Olivier Véran, "attentif à la situation en Italie", la France aussi se prépare à une possible "épidémie" de Covid-19. Il estime "très probable" la possibilité de nouveaux cas en France.

"Une mesure politique" pour Didier Raoult, patron de Méditerranée Infectio

Pour le patron du laboratoire de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille, "c'est une mesure politique et non scientifique, il n'y a pas d'exemple que la quarantaine ait jamais marché. [...] La gestion de la panique sociale est un métier différent de celui de l'évaluation scientifique."

Didier Raoult précise que "la mortalité du Covid-19 n'est pas différente ou supérieure des dix virus respiratoires qui existent déjà en France et épidémiques chaque année. [...] L'année dernière à Marseille, on a eu 35 morts par la grippe, 19 morts par le virus respiratoire syncytial. Le coronavirus n'arrivera jamais à tuer autant à Marseille dans l'année qui vient, c'est impossible."

Un total de 77.000 contaminations en Chine

En Chine, le bilan a atteint dimanche 2.442 morts après l'annonce de 97 décès supplémentaires, tous sauf un dans la province centrale du Hubei, berceau du nouveau coronavirus. Le ministère de la Santé a aussi fait état de 648 nouveaux cas de contamination, ce qui porte à environ 77.000 le total national.

En Corée du Sud, le niveau d'alerte concernant le nouveau coronavirus a été rehaussé au plus "haut", après une soudaine augmentation du nombre de contaminations. L'épidémie de Covid-19 est "à un tournant décisif", a précisé le président Moon Jae-in à l'issue d'une réunion de son gouvernement sur ce sujet. Le pays compte un total de 556 personnes porteuses de ce virus qui a fait quatre morts.

Le directeur général de l'OMS redoute "le potentiel de dissémination du Covid-19 dans les pays dont les systèmes de santé sont plus précaires". Comme c'est le cas de nombreux pays africains où les infrastructures sanitaires et le personnel médical sont mal préparés pour affronter l'épidémie. Pour l'instant, sur le continent, seule l'Egypte a enregistré un cas confirmé de contamination.