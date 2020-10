Coronavirus : l'obligation du port du masque dans 49 communes du clermontais et de la vallée de l'Hérault

Le préfet de l'Hérault étend hier l'obligation du port du masque non plus seulement sur les communes de Gignac, Clermont-l'Hérault et Saint-André-de-Sangonis mais dans l'ensemble des communes du clermontais et de la vallée de l'Hérault.

Cela concerne tout adulte et tout enfant à partir de 11 ans qui circule sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

49 communes supplémentaires sont concernées par ces nouvelles restrictions liées à la crise sanitaire de coronavirus qui s'appliquent jusqu'au 12 octobre.

Les communes du clermontais et de la vallée de l'Hérault concernées par l'obligation du port du masque - préfecture de l'Hérault