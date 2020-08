Coronavirus : l'OMS prévoit une épidémie "très longue"

Réunie samedi à Genève, l'Organisation mondiale de la Santé prévient : la pandémie de coronavirus va probablement être "très longue". "L'OMS continue d'estimer que le risque posé par le Covid-19 est très élevé", a expliqué l'organisation dans un communiqué. Le comité d'urgence de l'OMS a souligné "l'importance d'une réponse qui doit être nationale, régionale et globale" face à la pandémie.

Plus de 17 millions de personnes infectées dans le monde

Le virus a infecté au moins 17,6 millions de personnes dans le monde et fait plus de 680.000 morts, selon un décompte effectué par l'AFP. Le comité d'urgence a demandé à l'OMS de fournir à tous les pays des consignes pragmatiques sur la façon de répondre à la pandémie, "afin de réduire le risque que les réponses à l'épidémie ne s'affaiblissent, dans un contexte de pressions socio-économiques".

Le comité recommande également à l'organisation d'accélérer les recherches sur les points encore inconnus du virus, notamment son origine animale et ses éventuels moyens de propagation par voie animale.

Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en voit qu'une par siècle et ses effets seront ressentis pour les décennies à venir. - Le directeur général de l'OMS

500.000 cas en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par le coronavirus, elle compte plus de la moitié des patients atteints par l'épidémie sur le continent. Ce samedi, le ministre de la Santé a annoncé que plus de 500.000 cas de Covid-19 avaient été recensés dans le pays. Plus d'un tiers des cas l'ont été dans la province où se trouvent Johannesburg et Pretoria, les capitales économique et administrative du pays.

L'Afrique du Sud est le cinquième pays au monde le plus touché par la pandémie en termes de cas confirmés. Le nombre officiel de décès a dépassé les 8.150, mais il est largement sous-estimé selon des experts.

200.000 morts en Amérique du Sud et aux Caraïbes

Selon le comptage de l'AFP, plus de 200.000 malades du coronavirus sont morts en Amérique du Sud et aux Caraïbes. Samedi, le Mexique a enregistré pour la deuxième journée consécutive un record de contaminations, avec 9.556 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. Le pays compte 47.472 décès liés au coronavirus, dont 764 samedi.

Plus de 60.000 nouveaux cas par jour aux Etats-Unis

Pays le plus touché au monde, les Etats-Unis ont enregistré plus de 60.000 nouveaux cas de coronavirus samedi, pour le cinquième jour d'affilée. Il y a eu également plus de 1.000 décès au cours de cette journée.

Les Etats-Unis ont désormais recensé plus de 4,6 millions de contaminations et 154.319 décès.

Des milliers de manifestants "anticoronavirus" à Berlin

Près de 20.000 manifestants ont défilé, pour la plupart sans masque, samedi dans les rues de Berlin pour réclamer l'abolition des mesures contraignantes pour combattre le Covid-19. Plusieurs ont scandé "nous sommes la deuxième vague", "résistance" ou encore "la plus grande théorie conspirationniste est la pandémie du nouveau coronavirus".

La police de Berlin a annoncé sur Twitter avoir "déposé une plainte" contre l'organisateur de l'événement en raison du "non-respect des règles d'hygiène". Des contre-manifestants, dont un cortège de "grands-mères contre l'extrême droite", ont insulté les militants les qualifiant de "nazis".