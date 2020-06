Hydroxychloroquine : l'OMS relance les essais cliniques

Énième rebondissement dans le "feuilleton chloroquine". L'OMS a annoncé mercredi la reprise des essais cliniques sur cette molécule controversée. L'Organisation mondiale de la santé avait pourtant suspendu ces essais après la publication d'une étude dans la revue médicale The Lancet.

Une étude remise en cause

Le 25 mai, l'autorité sanitaire mondiale avait annoncé la suspension des essais portant sur l'hydroxychloroquine suite à la publication d'une étude dans la revue médicale The Lancet jugeant inefficace voire néfaste le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le Covid-19.

Cette suspension des essais devait permettre à l'OMS d'analyser les informations disponibles, et une décision était attendue à la mi-juin.

Mais alors que la revue The Lancet a pris ses distances mardi soir avec l'étude, en reconnaissant dans un avertissement formel que "d'importantes questions" planaient à son sujet, l'OMS a publié ses conclusions plus tôt que prévu et a annoncé une reprise des essais.

La chloroquine revient en piste

L'Agence française du médicament va réexaminer sa position décider si oui ou non la France reprend les 16 essais cliniques en cours sur l'hydroxychloroquine. Premier défenseur de l'utilisation de ce médicament, le professeur français Didier Raoult a raillé sur twitter le revirement sur une étude qu'il avait jugée "foireuse".

Le groupe pharmaceutique français Sanofi, qui a annoncé vendredi suspendre le recrutement de nouveaux patients dans le cadre de ses deux essais cliniques sur l'hydroxychloroquine, a déclaré de son côté qu'il examinerait les informations disponibles et mènerait des consultations dans les prochains jours afin de décider s'il reprend ces essais.