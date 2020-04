En une semaine, une dizaine de partenaires de l'Open de Tennis de Caen a donné plus de 100 000 euros au CHU de Caen. Le but est que l'établissement hospitalier puisse investir dans des respirateurs, pour sauver les patients atteints du Covid-19.

Coronavirus : L'Open de Tennis de Caen récolte plus de 100 000 euros pour "faire respirer le CHU"

"L'idée c'était : l'Open de Caen fait respirer le CHU pour lutter contre le Covid-19", explique Denis Agostini, directeur de l'Open de Tennis de Caen et professeur au CHU de Caen.

L'établissement hospitalier manque de respirateurs pour les patients atteints du coronavirus. L'Open de Tennis de Caen a donc voulu aider en mobilisant ses partenaires.

100 000 euros récoltés

"Une dizaine de partenaires se sont engagés. Aujourd'hui, plus de 100 000 euros sont arrivés au CHU, on peut dire qu'on a acheté quatre respirateurs", poursuit Denis Agostini.

La collecte a débuté il y a une semaine, et elle n'est pas terminée car l'objectif était d'acheter six respirateurs. Les dons sont directement gérés par la direction financière du CHU de Caen.

"C'est une aide logistique fondamentale. Et que les partenaires de l'Open de Tennis de Caen puissent donner un coup de main sur une période difficile, c'est génial", conclut le directeur, qui n'oublie pas de préciser : "nous les remercierons à notre façon lors de l'événement en décembre."