Coronavirus : l'un des deux TGV médicalisés est arrivé à Bordeaux

Les 24 patients atteints du coronavirus à avoir été pris en charge dans un TGV médicalisé au départ de Nancy, ce dimanche. Le train est arrivé en gare de Bordeaux St Jean. Ces malades vont être dirigés vers les hôpitaux de Bordeaux, Villenave d'Ornon, Libourne, Pau et Bayonne.

L'un des deux TGV médicalisés affrétés pour transporter 24 patients atteints du Covid-19, de Nancy, vers la Nouvelle Aquitaine est arrivé un peu après 15h en gare de Bordeaux-St Jean.

Ces 24 patients seront maintenant pris en charge au CHU de Bordeaux, à l'hôpital Robert Piqué de Villenave d'Ornon et à la clinique de Bordeaux-Nord, mais également au centre hospitalier de Libourne, Pau et Bayonne, où ils sont acheminés par la route en ambulance. 12 autres patients arrivant de Mulhouse ont eux été transportés via un deuxième TGV médicalisé vers la gare de Poitiers. 10 établissements de la Région Nouvelle Aquitaine ont été sollicités pour désengorger les hôpitaux du Grand Est.

Il s'agit de patients, positifs au coronavirus, atteints d'un "syndrome de détresse respiratoire modéré à sévère, qui ne sont pas dans la phase la plus aiguë, qui viennent juste d'arriver en réanimation", âgés de "60 ans en moyenne voire un peu moins", explique Lionel Lamhaut, du Samu de Paris, qui a coordonné les opérations à Nancy, avec à son bord, des équipes venues de Nouvelle Aquitaine.

Au total, la région Nouvelle-Aquitaine aura accueilli 54 patients du Grand Est entre vendredi, et ce dimanche. L'objectif est de désengorger les hôpitaux du Grand Est, l'une des régions les plus lourdement touchées par l'épidémie (3.777 personnes hospitalisées, dont 786 en réanimation, et 757 décès ce samedi). A l'inverse, la Nouvelle-Aquitaine fait figure pour l'instant, de zones parmi les moins touchées (490 hospitalisations en cours comptabilisées samedi; 127 personnes en réanimation ou soins intensifs).

L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine a indiqué vendredi, disposer de 188 lits de réanimation disponibles sur 561 places. Ce qui lui permet de participer encore à cet effort de solidarité.