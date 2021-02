Coronavirus : l'un des vaccins développés par Sanofi ne sera "pas prêt cette année"

Le directeur général de Sanofi annonce ce dimanche dans le JDD que l'un des vaccins contre le Covid-19 développés par le groupe français ne sera pas prêt en 2021. "Nous aurions aimé être prêts plus tôt", a assuré Paul Hudson.

Le vaccin contre le coronavirus, développé par Sanofi en partenariat avec l'américain Translate Bio, ne sera "pas prêt cette année", a déclaré le PDG du groupe pharmaceutique français dans une interview au Journal du Dimanche. Les essais cliniques de ce vaccin, qui repose sur la technologie de l'ARN messager comme ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna, doivent commencer ce trimestre. En décembre dernier, Sanofi disait viser une autorisation de mise sur le marché au second semestre 2021 au plus tôt.

"Ce vaccin ne sera prêt cette année, mais il pourrait s'avérer utile plus tard, surtout si le combat contre les variants devait se poursuivre", a expliqué Paul Hudson ce dimanche au JDD.

Un autre vaccin disponible au 4e trimestre ?

Sanofi avait annoncé en décembre dernier développer un autre candidat vaccin, avec cette fois le laboratoire britannique GlaxoSmithKline. "Nous allons démarrer dans les prochains jours la nouvelle phase 2 des essais cliniques de notre vaccin à protéine recombinante, a détaillé le PDG de Sanofi. Nous travaillons pour qu'il soit disponible au dernier trimestre".

Nous aurions aimé être prêts plus tôt. - Paul Hudson, PDG de Sanofi au JDD

Paul Hudson s'est également défendu face au retard de Sanofi par rapport à d'autres groupes pharmaceutiques : "Pour concevoir le meilleur vaccin possible, aucun compromis sur son efficacité n'était possible, particulièrement vis-à-vis des personnes les plus âgées. Cela ne méritait pas une telle polémique."

Faute de pouvoir pour l'instant proposer son propre vaccin contre le Covid-19, Sanofi a accepté en janvier de participer au flaconnage de millions de doses du vaccin de Pfizer à partir de juillet prochain.