Coronavirus : l'Union européenne est "prête à discuter" d'une levée des brevets sur les vaccins

Alors que la menace d'un manque de vaccins contre le coronavirus se fait de plus en plus pesante, une proposition américaine pourrait bien relancer la production et la distribution de ces doses. Les brevets sur les vaccins sont essentiellement détenus par les laboratoires américains, mais le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé ce mercredi 5 mai être favorable à la levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins. Dans la foulée, l'Union européenne s'est dit "prête à discuter" de cette suspension des brevets.

Une proposition déposée depuis octobre 2020

"Ces circonstances extraordinaires nécessitent des mesures extraordinaires". C'est en ces mots que la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai, a apporté le soutien surprise des États-Unis à une proposition déposée depuis le 2 octobre dernier par l'Afrique du Sud et l'Inde, auprès de l'Organisation mondiale du Commerce : la levée des brevets sur les vaccins contre le coronavirus.

Leur proposition, soutenue par une centaine de pays et d'ONG, vise à ainsi accorder une dérogation temporaire sur "les dessins et modèles industriels, le droit d'auteur et la protection des renseignements non divulgués". N'importe quel pays pourrait produire les vaccins et les médicaments sans crainte de procès, et ce jusqu'à "ce qu'une vaccination largement répandue soit en place à l'échelle mondiale et que la majorité de la population mondiale soit immunisée".

Cette mise en suspens des protections internationales de la propriété intellectuelle permettrait de démultiplier les lieux de production. Le Maroc, l'Indonésie, ou encore l'Égypte ont déjà indiqué qu'ils disposaient des capacité de production.

Après l'annonce de Joe Biden, l'Inde et l'Afrique du Sud se sont engagés à présenter rapidement un texte amendé auprès de l'OMC. Trois réunions dédiées à ce sujet doivent se tenir dans les prochaines semaines.

Le soutien de l'Union européenne

L'Union européenne appelle elle aussi à la solidarité mondiale dans ce domaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen se dit ce jeudi 6 mai "prête à discuter" de la levée des brevets. "L'UE est prête à discuter de toute proposition qui s'attaquerait à la crise de façon efficace et pragmatique", a-elle précisé. En attendant, Bruxelles appelle "dans l'immédiat" tous les pays producteurs de vaccins à "autoriser les exportations" des doses.

"Il n'y a de recherche que si les chercheurs sont respectés et récompensés quand ils trouvent", François Bayrou

Cette esquisse de réponse européenne a été saluée par François Bayrou, Haut-commissaire au Plan et président du MoDem. Sur France Inter, ce jeudi, il a déclaré qu'il trouverait cette levée des brevets "très bien pourvu que le vaccin en question soit efficace et garanti". "Je trouverais ça très bien, mais naturellement, il faudra indemniser les laboratoires de recherche", a-t-il ajouté.

Les laboratoires défavorables à cette levée des brevets

Il faut dire que les fabricants sont globalement opposés à toute suspension de leurs brevets, temporaire ou non. Ils estiment que cette levée les priverait d'un budget conséquent qu'ils pourraient plutôt investir dans la recherche et l'innovation. La Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique (IFPMA) a qualifié cette décision de "décevante". "Une suspension est la réponse simple mais fausse à un problème complexe", a-t-elle jugé.

Pour le président de la fédération américaine, Stephen Ubl, mettre en suspens de la propriété intellectuelle pourrait "affaiblir davantage les chaînes d'approvisionnement déjà tendues et favoriser la prolifération des vaccins contrefaits".