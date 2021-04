Coronavirus : l'Union européenne va fournir une "assistance" à l'Inde, submergée par les nouveaux cas

L'Union européenne se prépare à fournir de l'aide à l'Inde, confrontée à une flambée de nouveaux cas de coronavirus, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce dimanche 25 avril. Plus de 2.000 personnes meurent chaque jour dans le pays à cause du Covid-19.

Le pays fait face à une pénurie d'oxygène et un manque de lits d'hôpitaux.

Le système de santé de l'Inde craque face à l'afflux de malades du coronavirus : manque de lits d'hôpitaux, de réserves d'oxygène et de médicaments vitaux. La situation est telle que les habitants meurent dans les files d'attente, avant même de pouvoir entrer dans les hôpitaux. Plus de 2.000 personnes décèdent du coronavirus chaque jour dans le pays, qui a battu un triste record mondial dimanche 25 avril avec près de 350.000 nouvelles contaminations en 24 heures.

Face à cela, l'Union européenne va fournir une "assistance" en activant son Mécanisme européen de protection civile, a annoncé dimanche sur Twitter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Répondre à une situation d'urgence

Institué en 2001, ce mécanisme permet aux Etats membres de l'UE participants de coordonner leur aide et de déployer des moyens dans le monde entier en cas de situation d'urgence de grande ampleur à laquelle ne peut pas faire face seule la protection civile d'un pays. "L'UE met en commun ses ressources pour répondre rapidement à la demande d'assistance de l'Inde via le Mécanisme de protection civile de l'UE", écrit Ursula von der Leyen, qui se dit "alarmée par la situation épidémiologique" dans ce pays. Le commissaire européen à l'Aide humanitaire, Janez Lenarcic, a précisé que le Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC), qui figure au cœur de ce mécanisme, coordonnait "déjà les États membres de l'UE prêts à fournir d'urgence de l'oxygène et des médicaments".

La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé dimanche que son gouvernement se préparait à fournir une aide d'urgence à l'Inde, sans donner de détails sur son contenu. Les Etats-Unis vont aussi "déployer rapidement un soutien additionnel au peuple de l'Inde et aux héros du système de santé indien", a twitté dimanche le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. Par ailleurs, le Pakistan, ennemi traditionnel, a proposé des équipements et fournitures médicaux et son Premier ministre Imran Khan a envoyé sur Twitter ses prières pour "un rapide rétablissement".