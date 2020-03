Coronavirus : l'université de Saint-Étienne débloque 300 000 euros pour la recherche sur le covid-19

L'université de Saint-Étienne doit réceptionner cette semaine un microscope d'une valeur de 300 000 euros, un équipement dédié à la recherche sur le coronavirus. Il s'agit plus précisément d'un équipement "de _microscopie confocale_, qui utilise différentes sources laser et est couplé à un ordinateur". L'achat de microscope est rendu possible par le recours à un fonds d'urgence, que l'université stéphanoise mobilise "sur ses propres moyens", comme elle l'annonce ce lundi dans un communiqué.

La décision de s'équiper de ce système de microscope a été prise le 27 mars 2020 par la présidence de l'université Jean-Monnet, grâce à la "la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020. Cette loi laisse en effet la possibilité aux universités et organismes de recherche de mettre en place des procédures d’achat accélérées pour les projets en lien direct avec la recherche sur le COVID-19", explique l'université stéphanoise.

Le microscope doit être livré dans le laboratoire GIMAP (Groupement sur l'immunité des muqueuses et agents pathogènes) au sein de la faculté de médecine (sur le site de l'Hôpital nord de Saint-Étienne).