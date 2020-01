Coronavirus : l'Université de Tours suspend tous les échanges avec la Chine

Tours, France

Alors que le Coronavirus a fait plus de 170 morts en Chine, et que la compagnie Air France suspend ses vols en direction ou en provenance de la Chine, l'Université de Tours a décidé de suspendre tous les échanges avec la Chine. Actuellement, un étudiant tourangeau se trouve en Chine, dans la province voisine du Hubei (capitale Wuhan), celle du Hunan où la coopération avec l'Université de Tours est forte. Il n'y a actuellement pas de chercheurs tourangeaux en Chine. Marc Desmet, le vice-président de l'Université en charge des échanges internationaux, explique que "cet étudiant est accompagné régulièrement par nos services. Tout se déroule normalement". Selon Marc Desmet, "toutes les universités de France prennent ou sont en train de prendre une décision similaire. Les mobilités sont suspendues".

L'université de Tours compte 300 étudiants

L'Université de Tours doit aussi accompagner les 300 étudiants présents à l'Université de Tours. Cela représente 10% des étudiants internationaux de l'université. "On les accompagne bien entendu, c'est très structuré", explique Marc Desmet. L'université a rédigé un message d'information en anglais et en chinois à destination de ces 300 étudiants chinois. "On a pas souhaité l'adresser à tous les étudiants pour éviter qu'ils se sentent stigmatisés". Marc Desmet qui rappelle que ces 300 étudiants chinois sont en contact quasi-permanent avec leur famille grâce à la messagerie chinoise WeChat.