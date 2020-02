Coronavirus : l’université Savoie Mont Blanc interdit tous déplacements en Italie

La direction de l’université Savoie Mont-Blanc annonce ce vendredi 28 février qu’elle interdit tous les déplacements en Italie et prends des mesures de précaution pour les professeurs et étudiants qui rentrent d’Italie.

En raison de l’évolution du Coronavirus, l’université Savoie Mont-Blanc décide ce vendredi 28 février _« d’_interdire tous déplacements en Italie (toutes destinations) et demande à toute personne de retour d'Italie (toutes régions) de respecter une période de confinement de 14 jours avant de réintégrer l'Université Savoie Mont-Blanc », peut-on lire dans un communiqué envoyé à la presse. Ces mesures concernent le personnel et les étudiants de l’université.

La direction annonce aussi la mise en place « d’une cellule de crise » au sein de l’université « pour suivre au plus près l’évolution de la situation ».