Coronavirus : l'usine Ineos de Martigues prête à produire du gel hydroalcoolique

La production de bouteilles de gel hydroalcoolique a démarré ce mercredi dans l'usine fabriquée à la hâte sur le site de Lavera, tout près de Martigues (Bouches-du-Rhône). Le groupe Ineos a donc tenu les délais annoncés il y a dix jours pour faire sortir de terre cette usine de produit désinfectant, au cœur de la pandémie de coronavirus.

Jusqu'à un million de bouteilles seront produites chaque mois sur ce site. Inéos annonce également la construction d'une quatrième usine de fabrication de gel à Étain (Meuse) d'ici dix jours.

La production de bouteilles de gel hydroalcoolique a démarré ce mercredi dans l'usine de Lavera (Bouches-du-Rhône). - Ineos

Du gel hydroalcoolique pour les hôpitaux et maisons de retraite

Ineos est propriétaire de l'OGC Nice depuis l'été dernier. Spécialisée dans la pétrochimie, l'entreprise britannique est notamment le plus grand producteur européen des deux matières premières indispensables (éthanol et alcool isoprpylique) pour fabriquer un désinfectant pour les mains.

Son PDG et fondateur Jim Ratcliffe estime que "ces désinfectants pour les mains joueront un rôle clé dans la lutte contre le coronavirus et aideront à protéger le personnel hospitalier en première ligne et qui mérite tout le soutien que nous pouvons lui apporter."

Ineos va produire différents formats de bouteilles à destination des hôpitaux et maisons de retraite essentiellement. - Ineos

Ces bouteilles de gel hydroalcoolique seront notamment distribuées aux hôpitaux et aux maisons de retraite, mais aussi aux pharmacies. Au début de la crise du Covid-19, les prix de ces produits désinfectants avaient explosé en France face à la pénurie et le gouvernement avait dû encadrer les tarifs.