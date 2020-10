Coronavirus : l'Yonne passe en zone d'alerte

On s'y attendait, c'est désormais officiel : l'Yonne fait partie des départements classés en rouge sur la carte de la propagation du Coronavirus. Depuis la fin de la semaine dernière, le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants était atteint. Cette semaine, il est de 62 pour 100 000. Le taux de positivité atteint lui 7%.

Suite à la dégradation de ces indicateurs, le département de l'Yonne a donc été placé en "alerte", le premier des 4 niveaux mis en place pour faire face a l'épidémie (alerte, alerte renforcée, alerte maximale, urgence sanitaire). Cela ne changera rien dans l'immédiat à notre vie quotidienne, mais cela va donner des pouvoirs renforcés au préfet.

48 heures pour prendre des mesures

Il va désormais pouvoir prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre la propagation du virus : limiter les déplacements, fermer partiellement ou complètement les établissements recevant du public comme des salles de spectacles, des centres commerciaux ou des gymnases, fermer des parc ou des jardins très fréquentés.

Dans le même ordre d'idée, les marchés (couverts ou non) pourront être interdits, tout comme d'autres formes de rassemblements. Mais avant de prendre ce genre de décisions, le représentant de l'Etat dans le gouvernement dispose de 48 heures pour consulter les maires des communes concernées et les représentants de l'Agence régionale de santé (ARS) afin d'évaluer les mesures qui se révéleront les plus adaptées aux spécificités du département et à la circulation du virus.