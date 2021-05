Coronavirus : la baisse des hospitalisations se poursuit dans le Gard

1249 personnes étaient hospitalisées ce mardi soir en Occitanie (-136) dont 231 en réanimation et soins critiques (-33). 4418 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+42 en 4 jours). Dans le Gard aussi, le nombre des hospitalisations est en baisse : 186 ( -27) dont 26 (-11) en réanimation. Dix décès supplémentaires, ce qui porte leur nombre à 624 dans le département. En Lozère, le nombre de malades hospitalisés reste stable. 14 dont deux en réanimation. 118 décès.

La campagne de vaccination se poursuit

A ce jour, plus de 1,9 million de personnes ont déjà bénéficié d'une première injection dans la région. Soit 41,5% des plus de 18 ans, 50% des 50-64 ans et 81,3% des plus de 65 ans.