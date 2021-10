Coronavirus : La baisse des hospitalisations se poursuit dans le Gard mais l'ARS invite à la vigilance

Comme tous les mardis et vendredi l'ARS Occitanie publie le bulletin de l'épidémie de Covid-19 dans le région. Ce mardi 19 octobre on observe une légèrement baisse des hospitalisations dans le Gard et toujours une seule hospitalisation en Lozère.