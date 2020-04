Coronavirus : la barre des 100 morts atteinte dans la Loire EHPAD et hôpitaux confondus

Selon les chiffres de l'ARS ce dimanche 5 avril, 74 personnes sont mortes à l'hôpital à cause du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans la Loire. 29 résidents d'EHPAD dans le département sont morts selon les données communiquées entre le 29 mars et le 4 avril.

Dans la Loire, 74 personnes sont décédées à l'hôpital depuis le début de l'épidémie de coronavirus selon les chiffres de l'ARS ce dimanche 5 avril, soit 4 victimes de plus en 24 heures. 467 patients sont actuellement hospitalisés pour Covid-19 dans le département. On recense 176 retours à domicile. En Haute-Loire, 25 personnes sont actuellement hospitalisées, trois sont décédées depuis le début de l'épidémie et on recense 27 personnes de retour à leur domicile.

Concernant les EHPAD, dans la Loire, 452 résidents et 222 salariés sont malades ou suspects sur les 56 établissements selon les chiffres de l'ARS entre le 29 mars et le 4 avril. 29 résidents au total sont morts dans les EHPAD du département. En Haute-Loire, 18 résidents et 13 salariés sont malades ou suspects sur les 18 établissements. Un résident d'EHPAD est mort.