Coronavirus : la barre des 20.000 morts franchie en France

Le directeur général de la Santé a présenté ce lundi, comme tous les soirs, le bilan quotidien de l'épidémie de Covid-19 en France. "Ce soir, notre pays franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux" a indiqué Jérôme Salomon : celui des 20.000 décès. Le bilan est désormais de 20.265 morts depuis le 1er mars (+547 en 24 heures), dont 12.513 à l'hôpital et 7.752 dans les Ehpad et centres médico-sociaux.

Quelque 114.657 cas de Covid-19 ont été confirmés par tests, 81.000 personnes ont été hospitalisées et 37.409 personnes sont sorties guéries après une hospitalisation.

Quelque 30.584 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 1.465 de plus en 24 heures, mais le solde des admissions à l'hôpital (-26) et celui des patients en réanimation (-61) sont toujours négatifs, même faiblement. "Il y a une baisse qui est très faible, la décrue est très lente", a précisé Jérôme Salomon, évoquant un "haut plateau" : 5.863 patients sont à ce jour en service de réanimation (+208 en 24 heures), dont 32% de moins de 60 ans et 85 personnes de moins de 30 ans.

L'épidémie a tué davantage que les épidémies saisonnières et la canicule de 2003

Le Covid-19 a tué "de loin davantage que toutes les épidémies de grippe, même les plus meurtrières, et davantage que la canicule de l'été 2003" qui avait fait plus de 19.000 morts, a souligné le Professeur Salomon.

Le numéro deux du ministère de la Santé a également indiqué que 185 pays sont actuellement touchés par la pandémie dans le monde et que l'Europe dénombre un million de cas et plus 100.000 morts du Covid-19. Parmi les pays les plus touchés, l'Italie (24.114 morts), où, lueur d'espoir, le nombre de malades a diminué ce lundi pour la première fois. Le nombre de patients en soins intensifs y est également en baisse et a atteint son niveau "le plus bas depuis un mois".