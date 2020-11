Coronavirus : la barre des 300 hospitalisations en cours dans le Gard

L'agence Régionale de Santé d'Occitanie publie son nouveau bulletin bilan de l'épidémie de coronavirus. Ce bulletin récapitulatif n°114 recense les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1765 hospitalisations en cours dans la région ce mardi soir (+272 en 4 jours) dont 340 en réanimation (+40), et à ce jour 1020 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+98).

+ 3915 cas positifs par jour en Occitanie

Ce bulletin met également l’accent sur le profil des patients pris en charge en soins critiques et sur l’évolution préoccupante des indicateurs hospitaliers dans ce domaine : le nombre de patients pris en charge en réanimation a désormais dépassé le pic d’activité constaté en avril dernier dans ces services en Occitanie. "L’engagement de nos équipes soignantes doit s’accompagner d’un engagement citoyen plus fort pour respecter les mesures de distanciation et les gestes barrières", précise l'ARS.

18,7% de tests positifs en moyenne

Dans le Gard, 300 hospitalisations sont en cours, dont 60 en réanimation. Au total, depuis le début de la pandémie, l'ARS recense dans le département 164 décès.

En Lozère, 4 patients sont en réanimation, pour 55 hospitalisations au total. La Lozère dénombre 19 décès depuis le début de la pandémie.

Près de 175 000 tests ont été réalisés ces 7 derniers jours dans la région.

Dans 69% des cas, les malades sont des hommes, d'un âge moyen de 66 ans. Il y a aussi 28% de 45-64 ans.

Dans 98% des cas, ils présentent des facteurs de risques.(Obésité 48%, hypertension artérielle 47%, diabète 37%)