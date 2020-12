Coronavirus : la barre des 4000 morts franchie en Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne Franche-Comté, le triste pallier des 4000 morts du coronavirus a été franchi le dernier jour de l'année 2020. Le taux d'incidence s'établit autour de 250 cas pour 100.000 habitants dans les quatre départements franc-comtois, même 271 dans le Jura. Le taux de positivité des tests est supérieur à 6% et le nombre de patients hospitalisés augmente.

Le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte dans tous les départements

Selon l'Agence Régionale de Santé, l’évolution de la situation épidémique dans notre région est très défavorable, avec un taux d’incidence de 214 pour 100 000 habitants, soit environ 100 points de plus qu’à l’échelle nationale; et de 243 pour 100 000 habitants concernant les 65 ans et plus.

Côte-d'Or : le taux d'incidence du virus est de 184 pour 100 000 habitants ; chez les 65 ans et plus il est de 191. Le taux de positivité des tests est de 4%*. Dans les hôpitaux du département, 368 malades du coronavirus étaient hospitalisés, dont 44 en réanimation, le 30 décembre 2020.

Doubs : le taux d'incidence du virus est de 271 pour 100 000 habitants ; chez les 65 ans et plus il est de 297. Le taux de positivité des tests est de 6,1%*. Dans les hôpitaux du département, 162 malades du coronavirus étaient hospitalisés, dont 43 en réanimation, le 30 décembre 2020.

Jura : le taux d'incidence du virus est de 256 pour 100 000 habitants ; chez les 65 ans et plus il est de 304. Le taux de positivité des tests est de 6,4%*. Dans les hôpitaux du département, 263 malades du coronavirus étaient hospitalisés, dont 6 en réanimation, le 30 décembre 2020.

Saône-et-Loire : le taux d'incidence du virus est de 190 pour 100 000 habitants ; chez les 65 ans et plus il est de 292. Le taux de positivité des tests est de 5%*. Dans les hôpitaux du département, 93 malades du coronavirus étaient hospitalisés, dont 6 en réanimation le 30 décembre 2020.

Yonne : le taux d'incidence du virus est de 176 pour 100 000 habitants ; chez les 65 ans et plus il est de 203. Le taux de positivité des tests est de 4.7%*. Dans les hôpitaux du département, 246 malades du coronavirus étaient hospitalisés, dont 19 en réanimation, le 30 décembre 2020.

Territoire de Belfort : le taux d'incidence du virus est de 249 pour 100 000 habitants ; chez les 65 ans et plus il est de 278. Le taux de positivité des tests est de 6%*. Dans les hôpitaux du département, 196 malades du coronavirus étaient hospitalisés, dont 18 en réanimation, le 30 décembre 2020.

*Ces chiffres concernent la période du 21 au 27 décembre 2020.