Coronavirus : la barre symbolique des mille cas dépassée en Occitanie

Le coronavirus touche de plus en plus de personnes en Occitanie même si la situation reste "maîtrisée". Ce mercredi 25 mars, l'ARS annonce que la barre symbolique des mille cas a été dépassée dans la région. 1082 cas enregistrés depuis le début de l'épidémie.

L'Hérault, le département le plus touché

Sur le millier de cas, 463 personnes sont toujours hospitalisées en Occitanie dont 145 en réanimation. 45 personnes sont mortes du COVID-19 dans la région.

L'Hérault reste le département d'Occitanie le plus touché en nombre de malades. Dans ce département, 133 personnes sont toujours hospitalisées dont 37 en réanimation.

L'Aude, le plus meurtrier

C'est l'Aude qui enregistre le plus de décès, 15. Viennent ensuite l'Hérault avec 12 décès, 7 dans les Pyrénées-Orientales, 5 dans le Gard et 3 en Haute-Garonne. Les départements de l'Aveyron, du Tarn et du Tarn-et-Garonne enregistrent respectivement une victime à ce jour.