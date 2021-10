Coronavirus : La Bretagne est la région la plus vaccinée de France

Plus de 9 personnes sur 10 sont complètement vaccinées en Bretagne contre le coronavirus, c'est la région la plus vaccinée de France en cette mi-octobre.

C'est globalement bleu foncé sur l'ouest, bleu moyen partout ailleurs et bleu clair en banlieue parisienne. Voilà ce qu'on constate sur la carte de France de Geodes, les données publiées par Santé publique France.

Plus de 9 Bretons sur 10 entièrement vaccinés

Elle détaille région par région, département par département, la proportion des personnes de plus de 12 ans complètement vaccinées contre le covid-19 au 14 octobre. Si le champion de France est Paris avec 99% de vaccinés suivi de la Vendée, avec plus de 96%, une partie de la Bretagne se trouve moins de deux points derrière : les Côtes d'Armor (94,5) et le Morbihan (94%). Le Finistère vient ensuite avec 93,2% des plus de 12 ans avec schéma vaccinal complet. L'Ille-et-Vilaine a plus de 9 habitants sur 10 complètement vacciné également (90,7).

Si l'on regarde maintenant les moyennes régionales, la région la plus vaccinée de France est la Bretagne, avec 92,8% de personnes de plus de 12 ans entièrement vaccinées, devant la Normandie, les Pays de Loire et la Nouvelle Aquitaine selon Geodes.

La Bretagne est bien loin devant le sud de la région parisienne, avec autour de 75% de vaccinés.