Coronavirus : la Bretagne passe la barre des 500 cas confirmés

526 cas positifs de coronavirus ont été confirmés ce mardi en Bretagne, soit 36 de plus que lundi soir. Trois personnes sont mortes dans les hôpitaux de la région ces dernières 24 heures.

Plus de 500 cas en Bretagne ce mardi (illustration).

La Bretagne a franchi ce mardi la barre des 500 cas confirmés de coronavirus : ce sont désormais 526 patients qui ont été testés positifs, soit 36 de plus que lundi soir. A noter cependant que la courbe augmente moins vite que ces deux derniers jours, même si l'Agence régionale de santé, qui communique ces chiffres au quotidien, les estime "moins pertinents" en raison de la stratégie de tests mise en place.

Parmi ces 526 patients, 96 sont hospitalisés, dont 31 en réanimation, dont également six patients du Haut-Rhin transférés ce mardi dans les hôpitaux de Brest et Quimper. Géographiquement, 185 malades résident dans le Morbihan, 127 personnes dans le Finistère, 115 personnes en Ille-et-Vilaine et 38 personnes dans les Côtes d’Armor.

Le bilan est désormais de 25 morts, soit trois de plus que lundi. En France, 1 100 personnes sont mortes du coronavirus, dont 240 durant les dernières 24 heures.