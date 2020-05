Coronavirus : la campagne de dépistage généralisée débute en Vaucluse comme ailleurs

Dans le département du Vaucluse 24 lieux de dépistage sont opérationnels. Ce sont d'abord les laboratoires de biologie médicale ou des centres Covid installés provisoirement dans certaines structures communales depuis le confinement. Il s'agit désormais sous l'égide de l'Agence Régionale de Santé de circonscrire le virus dans sa propagation dés l'apparition de symptômes chez une personne. .

Un dispositif de dépistage à partir d'une personne identifiée comme malade à trois niveaux

C'est le médecin traitant qu'il faut contacter en cas de symptômes et c'est lui qui prescrit le dépistage dans le laboratoire de biologie médicale le plus proche. Un dispositif à trois niveaux précise le docteur Christine Ortmans, responsable du département de veille et sécurité sanitaire à l'ARS Paca : «Le premier niveau, toute personne malade contacte son médecin traitant. Celui-ci lui prescrit un test à effectuer au laboratoire de biologie médicale et lui donne quatre masques. Si le test est positif le médecin enregistre la personne dans l'application Améli Pro de l'assurance maladie qui sert habituellement aux télétransmissions et il enregistre également toutes les personnes du foyer du malade. Il met toutes ces personnes en arrêt de travail et leur prescrit à leur tour un test.

Ensuite l'assurance maladie appelle le malade initial et voit avec lui tous les contacts qu'il a pu avoir hors foyer, rapprochés , à moins d'un mètre et sans masques. Et c'est l'assurance maladie qui a formé les fameuses brigades dont on a parlé qui contacte alors ces personnes contact pour leur prescrire un test et leur demander de rester confinées jusqu'au dépistage. Si ce test est négatif elles doivent rester confinées durant sept jours. Alors un nouveau test sera réalisé. Si il est à nouveau négatif il y aura un allégement de la mesure de confinement mais il leur faudra respecter certaines mesures comme ne pas prendre les transports en commun ou ne pas se promener sans masque. Et cela jusqu'au quatorzième jour après le contact avec le malade initial.

Un troisième niveau sera celui où l'assurance maladie a repéré des cas groupés dans des lieux sensibles comme une école, un maison de personnes handicapées ou une entreprise. L'ARS est alors alertée et mène des investigations pour trouver les chaînes de contamination et mettre en place des mesures. »

Le test diagnostique dit "PCR" ou "virologique" se déroule par un prélèvement dans le nez à l'aide d'un petit écouvillon . Le résultat est disponible après 3 à 4 heures. En cas de difficultés de toute nature pour parvenir a réaliser un test prescrit par son médecin traitant, le gouvernement a mis en place un numéro vert , le 0800 130 000.