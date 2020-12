Coronavirus : la campagne de dépistage massif débute ce lundi dans les Ardennes

Tous les habitants d'Ardenne Métropole sont invités à venir se faire tester, du 14 au 30 décembre 2020. Une campagne de dépistage massif organisée dans le département actuellement le plus touché de France par le Coronavirus.

C'est l'une des quatre métropoles françaises à l'expérimenter. Une opération de dépistage massif du coronavirus débute, ce lundi 14 décembre sur le territoire d'Ardenne Métropole, à la demande de son président Boris Ravignon et avec l'autorisation du ministère de la Santé. L'opération va durer jusqu'au 30 décembre inclus. Des centres de dépistages seront installés dans les communes de Charleville-Mézières, Sedan, Nouzonville, Villers-Semeuse et Vrigne-aux-Bois.

à lire aussi INFOGRAPHIE - Coronavirus : bientôt des dépistages massifs dans les Ardennes

Qui peut se faire tester ?

L'idée est de casser l'épidémie dans le département, actuellement le plus touché de France avec un taux d'incidence de 299 nouveaux cas pour 100 000 habitants. L'Agence Régionale de Santé invite l'ensemble des habitants de la métropole à se faire tester, d'autant plus que les fêtes approchent et que les rassemblements familiaux sont des facteurs de la transmission du virus.

Où et quand se faire dépister ?

Les 158 sites de dépistage déjà opérationnels vont élargir leurs horaires d'ouverture, dès ce lundi. Ils seront renforcés par 8 nouveaux centres de tests aménagés dans des gymnases de Charleville-Mézières, Sedan, Nouzonville, Villers-Semeuse et Vrigne-aux-Bois.

Ils seront ouverts de 15h à 19h, jusqu'au 19 décembre, puis du 21 au 23 et du 28 au 30 décembre.

Des séances de dépistage seront également proposées ponctuellement dans d'autres communautés de communes comme Ardenne Thiérache et Vallée Plateau d'Ardenne. Quatre équipes mobiles proposent également des dépistages en entreprise et mobilisent 200 infirmiers.

Un dispositif inédit

Cette opération est une première. Pour l'occasion, les autorités ont fait appel à une centaine de renforts : médecins libéraux, élèves infirmiers, sapeurs-pompiers, agents de la Protection Civile et bénévoles de la Croix-Rouge. Les moyens techniques sont aussi renforcés, notamment avec des tests PCR plus fiables. Les trois laboratoires ardennais tournent à plein régime et vont analyser 4 500 tests par jour, contre 1 000 actuellement.

Les cas positifs seront contactés par la CPAM dont la plateforme téléphonique est renforcée : de 10 à plus de 25 brigadiers. Ils devront s'isoler pendant 7 jours soit à leur domicile, soit dans des chambres d'hôtel réservées par l'État.