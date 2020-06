Coronavirus : la campagne de dépistage se poursuit à Saint-Etienne-du-Rouvray et Petit-Quevilly

Après la découverte de plusieurs foyers de contamination depuis le début du mois de juin, la campagne de dépistage initiée la semaine dernière va se poursuivre ce lundi dans le sud de l'agglomération rouennaise, afin de casser les chaînes de contamination.

En effet, dès ce lundi, de nouveaux lieux vont être proposés aux habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray et de Petit-Quevilly (Seine-Maritime), en plus de ceux déjà mis en place.

: CHU de Rouen hôpital Saint Julien (accès piéton 2 rue Danton, 7 jours sur 7, de 12 h 45 à 19 h 45, sans RDV) ; Laboratoire Defrance, site de Petit-Quevilly (96 avenue Jean Jaurès, uniquement sur RDV au 02 35 63 54 55. Sur le parking du centre commercial, 96 avenue Jean-Jaurès, de 10 à 12 heures, sans RDV. Saint-Etienne-du-Rouvray : Salle festive (40 rue des coquelicots, de 14 heures à 18 heures, sur RDV au 02 35 66 81 11 ; Laboratoire Synlab (2 rue Guillaume Apollinaire, de 9 heures à 12 heures, uniquement sur RDV au 02 32 86 86 20. Place du 19 mars 1962 de 10 à 12 heures, sans RDV, entre 14h30 et 18h30.

Ce dispositif fonctionne sur la base du volontariat et tous les habitants de Petit-Quevilly et de Saint-Étienne-du-Rouvray peuvent être dépistés, avec ou sans symptôme. Ce dépistage gratuit ne nécessite pas de prescription médicale.Les habitants doivent se rendre dans les sites de prélèvements avec leur carte vitale et une pièce d’identité.