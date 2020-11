Coronavirus : la cantine fermée au moins une semaine à Bellegarde

La restauration scolaire ferme pour sept jours au moins à Bellegarde (Gard). Un agent a été testé positif au Covid-19 et est hospitalisé.

La cantine à Bellegarde va rester fermée pour une semaine au moins. C'est la mairie qui communique l'information ce mardi. Un agent de la restauration est positif au Covid-19 et il est hospitalisé. "Pour cette raison, nous devons protéger l’ensemble du personnel communal contact recensé et couper toute chaîne de transmission possible du virus", déclare le maire Juan Martinez. La cantine ferme, a minima, jusqu’au 11 novembre 2020 inclus.

Les parents sont invités à fournir aux enfants un repas froid tiré du sac. Ils mangeront dans les salles de restauration, conformément au protocole sanitaire en vigueur. "Bien entendu pour ceux qui ont déjà réglé la cantine, le service de régie fera le nécessaire pour ne pas comptabiliser les repas prévus."