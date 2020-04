Coronavirus : La Carsat Sud-Est met en place un service téléphonique pour les personnes fragiles

Alors que le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Sud-Est met en place un service de veille téléphonique pour accompagner les personnes les plus fragiles.

Le téléphone va sonner chez les personnes les plus fragiles alors que le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai. La Carsat (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) Sud-Est lance une campagne d'accompagnement et d'information téléphonique pour prendre soin des retraités qui pourraient se retrouver en situation d'isolement. Le personnel va donc contacter les retraités du régime général et les travailleurs indépendants de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en priorité les plus de 75 ans qui vivent seuls.

Accompagner les plus fragiles

Le but est de rompre l'isolement et surtout de repérer les personnes qui pourraient se trouver en situation de mal-être ou détresse. On demandera aux retraités par exemple s'ils ont des contacts réguliers avec leurs proches (un registre de personnes à visiter pour rompre l'isolement pourrait être mis en place), on demandera également aux retraités s'ils sont organisés pour les courses (des service de proximité comme les livraisons à domicile sont proposés) et bien sûr on n'oubliera pas de rappeler les gestes sanitaires essentiels.

Proposer un service d'aide si nécessaire

La Carsat assure qu'en fonction des réponses et des échanges, et en accord avec la personne contactée des services peuvent être mis en place pour améliorer le quotidien (assistants de service social, conseillers retraite, conseillers de l’action sociale, opérateurs d’actions collectives par téléphone, plateforme solidarité numérique, plateformes d’écoute, de soutien).

Attention aux appels frauduleux

La Carsat appelle à la plus grande vigilance en cette période de confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, les appels frauduleux sont nombreux. Toute invitation à rappeler la Carsat Sud-Est sur un numéro (surtaxé) commençant par 08 doit être considérée un appel frauduleux. À l'inverse, pour contacter les services de la Carsat Sud-Est il faut composer le 3960 ou le 09.71.10.39.60 (de l’étranger, d’une box ou d’un mobile).