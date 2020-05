CARTE - Déconfinement : quatre régions en rouge dont l'Île-de-France, plus Mayotte

Rouge ou vert, de quelle couleur sera votre département ? C'est l'heure du verdict pour le déconfinement. "La levée progressive du confinement peut-être engagée ce lundi 11 mai", au vu de la situation sanitaire, a confirmé ce jeudi Édouard Philippe en présentant le plan de déconfinement du gouvernement.

La nouvelle carte de déconfinement classe les départements français en deux catégories, rouge et vert, en fonction de trois facteurs : la circulation active du virus, la tension hospitalière dans le territoire et les taux de couverture des besoins en tests estimés au 11 mai.

Quatre régions en rouge dont l'Île-de-France, plus Mayotte

Quatre régions, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le département de Mayotte, ont été classés en rouge sur la carte du déconfinement, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Carte de déconfinement de la France le 7 mai © Visactu

À partir du 11 mai, les départements en vert pourront organiser un déconfinement plus large que les départements restés en rouge. Ces catégories vert et rouge conditionneront, pour le 11 mai, le niveau de relâchement des restrictions mises en œuvre depuis le 17 mars.

Dans les départements en rouge, "le déconfinement est possible" à partir du 11 mai mais "avec certaines restrictions : pas d'ouverture des collèges, ni des parcs et jardins", a ajouté le Premier ministre. Un retour en classe pour les élèves de 6e et 5e est envisagé à compter du 18 mai dans les départements classés en vert.

Mayotte et la région Île-de-France

Deux zones particulières restent en rouge, Mayotte et la région Île-de-France. Le nombre de cas de personnes contaminées au coronavirus "baisse" en Île-de-France mais "reste plus élevé que nous l'espérions", a déclaré jeudi le Premier ministre Edouard Philippe. Il a précisé que le gouvernement allait "imposer des règles très strictes" dans les transports en commun à Paris et dans les départements de la région et que des "mesures supplémentaires" pourraient être prises si la situation ne s'améliorait pas. Le déconfinement est reporté à Mayotte, où "le virus circule activement", a annoncé le Premier ministre.

"Il n'y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai", a aussi déclaré Edouard Philippe. Mais il a demandé aux personnes "âgées ou malades de pathologies comme l'obésité, le diabète" ou souffrant "d'insuffisance respiratoire" de "conserver dans toute la mesure du possible des règles de prudence très strictes", comme "celles des deux derniers mois".