Coronavirus : la carte du confinement corrigée, 218 morts en une journée

L'épidémie de Covid-19 a fait 24.594 morts en France selon un décompte du ministère de la Santé ce vendredi soir. C'est 218 cas de plus en 24 heures. La carte du déconfinement subit ses premières modifications. Plusieurs départements changent de couleur.

L'épidémie de coronavirus a fait 218 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, a annoncé vendredi Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. Cela porte le nombre total de décès à 24.594depuis le 1er mars. "82% des décès concernent des personnes âgées de plus de 70 ans", a-t-il précisé.

25.887 personnes sont hospitalisées dont 3878 en réanimation. 144 patients ont quitté le service de réanimation en vingt-quatre. La tension est donc un peu moins forte, même si elle subsiste encore dans de nombreux hôpitaux. Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7.200 patients.

Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a indiqué que 668 personnes avaient admises à l’hôpital pour un Covid-19 au cours des dernières 24 heures. 73 patients ont été pris en charge en réanimation.

Depuis le début de l'épidémie, 130.185 cas d'infection au coronavirus ont été confirmés en France depuis le 1er mars. 50.212 personnes sont sorties guéris de l’hôpital depuis le début de l'épidémie.

La carte du déconfinement corrigée

24 heures après avoir été dévoilée pour la première fois, la carte du déconfinement a été corrigée. Les données ont été modifiées pour neuf départements. Il s'agit de l'Aisne, du Calvados, du Cher, de la Dordogne, de la Haute-Corse, du Lot, de la Nièvre, de l'Oise et du Tarn.

Rappelons que cette carte permet de distinguer un déconfinement plus ou moins strict dès le lundi 11 mai. Les départements sont classés en vert, orange ou rouge. Ce classement restera provisoire jusqu'au 7 mai et évolue chaque jour.

Dans les départements en vert, les collèges pourront ouvrir dès le 18 mai, les parcs et jardins pourront à nouveau accueillir du public. Dans les départements en rouge, où le virus circule davantage, les collèges et lycées pourraient rester fermés, tout comme les commerces et des lieux extérieurs. La couleur orange va disparaître le 7 mai. Les départements basculeront donc en vert ou en rouge selon l'évolution de la situation.

Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a rappelé que deux notions étaient prises en compte pour élaborer la carte de synthèse. D'abord la circulation du virus. On tient compte du nombre de personnes qui développent l'infection. Ensuite, la tension hospitalière en réanimation. On prend en compte le nombre de lits de réanimation occupés par des malades graves. La troisième carte est l'addition de ces deux premières.