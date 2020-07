Coronavirus: la Catalogne reconfine 200 000 habitants après un rebond des cas

C'est le dirigeant indépendantiste Quim Torra qui a annoncé la décision ce samedi matin : "Nous avons décidé de confiner la zone del Segria (autour de la ville de Lerida, 150 km à l'ouest de Barcelone), sur la base de données qui confirment une croissance très importante du nombre de cas de contagions de Covid-19."

La zone reconfinée se trouve dans le sud-ouest de la Catalogne. - Capture d'écran Google

La décision s'applique dès ce samedi midi pour les 200 000 catalans concernés. Leurs entrées et sorties seront à nouveau restreintes. La ministre régionale de la santé, Alba Verges, a invité les plus vulnérables à rester chez eux, en précisant également précisé les regroupements de plus de 10 personnes et les visites dans les maisons de retraites étaient interdits.

Le confinement généralisé en Espagne, qui empêchait les habitants d'aller d'une province à aune autre, est terminé depuis deux semaines. Face à la recrudescence des cas, Quim Torra a appelé tous les Catalans à être vigilants pour éviter que le virus ne regagne du terrain. "Nous ne pouvons pas nous relaxer une seule seconde."

Des barrages ont été installées à l'entrée de la zone, pour contrôler les allées et venues.

L'Espagne est un des pays les plus touchés par le virus, avec au moins 28 385 morts. D'après le dernier bilan du ministère de la Santé vendredi, 250 545 cas de Covid ont été détectés sur les 47 millions d'habitants du pays depuis le début de la pandémie.