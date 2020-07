Coronavirus : la Catalogne reconfine 200.000 habitants, record de cas aux États-Unis

L'épidémie de coronavirus n'est pas terminée et continue de toucher de nombreuses personnes à travers le monde. En Espagne, la région de Catalogne a ordonné ce samedi matin le reconfinement d'une zone autour de Lérida, ville située dans le nord-est du pays. Environ 200.000 habitants vont donc devoir rester chez eux, en raison de la multiplication des cas de coronavirus.

Les cas se multiplient en Catalogne

"Nous avons décidé de confiner la zone del Segria (autour de la ville de Lerida), sur la base de données qui confirment une croissance très importante du nombre de contagions de Covid-19", a déclaré devant la presse le président de la région, Quim Torra. Le confinement a débuté à midi, les entrées et sorties de cette zone sont ainsi restreintes.

La ministre régionale de la Santé, Alba Verges, a précisé que les regroupements de plus de dix personnes étaient interdits, et les visites dans les maisons de retraites suspendues. Ce reconfinement coïncide avec la réouverture des frontières espagnoles ce samedi aux ressortissants de 12 nouveaux pays. La ministre a ainsi annoncé que des renforts avaient été déployés dans les aéroports, pour "le contrôle des arrivées des voyageurs", avec prise de température et recueil de leurs données personnelles.

En Espagne, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 28.000 morts. Le pays avait enregistré vendredi 17 décès en une journée, soit le plus grand nombre quotidien de morts depuis le 19 juin.

Plus de 57.000 cas en 24h aux États-Unis

Vendredi, les Etats-Unis ont enregistré 57.683 nouvelles infections dues au coronavirus, un record depuis le début de la pandémie. A la veille de la fête national américaine qui a lieu ce 4 juillet, le pays a également recensé 728 nouveaux décès, portant le nombre total de morts à 129.405.

Selon le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, le sud et l'ouest des États-Unis voient une explosion des cas, qui "met tout le pays en danger".