Coronavirus : La cellule d'information du Calvados reçoit de nombreux appels

Téléphone à la main, les agents de la Préfecture, de la Ville ou encore de l'Education nationale tentent de répondre à des questions générales ou à des cas plus particuliers. Dans la cellule d'information du public, mise en place à la préfecture du Calvados, une soixantaine de personnes bénévoles se relaie par jour.

"On reçoit environ 50 appels par heure. Beaucoup concernent les gardes d'enfants. Mais nous recevons aussi des appels de personnes malades, isolées ou âgées qu'il faut rassurer, explique François Mortelette, agent de la Préfecture du Calvados, bénévole à la cellule d'information du public. Côté réponse, c'est très évolutif. On leur répond avec les informations que l'on reçoit, heure par heure."

Dans deux salles différentes à la préfecture du Calvados, plusieurs personnes répondent aux appels concernant le coronavirus. © Radio France - Léa Dubost

En trois jours, plus de 850 réponses ont été données par la cellule d'information. Mais certaines questions méritent plus de renseignements. "On a un formulaire pour pouvoir lister les questions auxquelles on n'a pas réponse pour le moment. On prend le numéro de téléphone des personnes et on s'engage à les rappeler", explique Audrey Paulmier, agent de la ville de Caen.

Deux personnes se relaient également pour répondre aux questions sur la page Facebook et le compte Twitter de la préfecture du Calvados. Plus de 500 réponses ont été données en trois jours.

La cellule d'information du public compte un volet dédié aux réseaux sociaux. Les questions peuvent être posées sur la page Facebook et le compte Twitter de la préfecture. © Radio France - Léa Dubost

Pour toutes questions ou conseils concernant le coronavirus, composez le 02 31 30 67 60, entre 8 h et 20 h. C'est aussi ce numéro que vous pouvez appeler, si vous avez du temps en ce moment et que vous voulez être bénévole pour les associations de sécurité civile.