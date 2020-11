Coronavirus : La cellule info virus de retour à la mairie de Poitiers

Dans l'hôtel de ville de Poitiers, il y a une salle où le téléphone n'arrête pas de sonner. "Nous recevons en moyenne 50 appels par jour", explique Thomas Girard. Habituellement responsable de carrière à la mairie, il est depuis lundi mobilisé sur la cellule info virus de Poitiers. Du lundi au vendredi, ce centre d'appels est ouvert de 8h30 à 18 heures. Avec ses quatre autres collègues, il a pour objectif de répondre à toutes les questions des Poitevins sur le confinement. "La majorité de nos questions portent sur les attestations, explique Aurélie Androuin, membre de la cellule. Est-ce qu'on peut se rendre dans un lieu de culte, peut-on se rendre voir un proche hospitalisé. C'est technique mais on a aussi ce plaisir de d'aider les habitants."

Une période stressante

Même si cette cellule existait déjà lors du premier confinement, Thomas Girard constate que les Poitevins ont encore beaucoup de questions concernant les dérogations et que très souvent, ils cherchent à être rassurés : "Il y a des dérogations prévues pour les déplacements mais ça reste assez flou. On essaie de systématiquement leur donner une réponse et de pouvoir rassurer les gens." Plus qu'un service technique, c'est une véritable écoute que propose ce centre d'appel. "On sent que certaines personnes nous appellent pour être rassurées. Elles ont des questions, mais elles nous appellent aussi pour pouvoir parler et elles sont contentes de nous parler", souligne Aurélie Androuin.

Un exercice qui devrait se prolonger dans les prochaines semaines, puisque la cellule info virus devrait être étendue pendant toute la période du déconfinement.

La cellule info virus répond à vos questions au 05 49 52 35 11.