Coronavirus : la Charente-Maritime compte 9 nouveaux cas et 1 en Charente

Le bilan du Coronavirus s'alourdit de jour en jour en Nouvelle-Aquitaine qui compte 19 nouveaux cas ce mercredi. On en compte neuf en Charente-Maritime et un en Charente. Le total respectif des personnes infectées est porté à 21 et à 2 pour ces départements. Emmanuel Macron s'exprime jeudi soir.