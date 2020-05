TÉMOIGNAGE - Coronavirus : la cheffe des urgences de Sarreguemines raconte ses deux mois de combat

L'hôpital Robert Pax a été l'un des premiers en Moselle à subir de plein fouet la crise sanitaire du Covid-19. Le docteur Emmanuelle Seris, qui dirige le service des urgences, évoque l'incroyable mobilisation du personnel hospitalier et la solidarité des habitants et des entreprises du secteur.

Elle a doublement combattu le Coronavirus. Emmanuelle Seris dirige les urgences de l'Hôpital Robert Pax de Sarreguemines, qui a été dès la mi-mars, en première ligne face au Covid-19. Au plus fort de la crise, début avril, 171 lits de cet établissement, dont une vingtaine de réanimation, étaient occupés par des malades.

La déléguée régionale de l'AMUF, l'association des médecins urgentistes, a été, elle aussi contaminée. Après deux semaines d'isolement et quelques troubles respiratoires, Emmanuelle Seris a pu reprendre le travail. France Bleu Lorraine a pu la contacter, à l'issue d'une nouvelle garde de 24 heures. Entretien.

Emmanuelle Seris, chef du service des urgences de Sarreguemines et déléguée régionale de l'AMUF - AMUF

France Bleu Lorraine : Après plus de deux mois de crise sanitaire, une période durant laquelle vous êtes également tombée malade, comment vous sentez-vous physiquement et moralement ?

Emmanuel Seris : Physiquement, il y a quelques séquelles sur le plan respiratoire. Je n'ai pas retrouvé l'intégralité de mes capacités. Sur le plan moral, mon équipe et moi, nous sommes bien sûr fatigués. C'est lié à la gestion de la crise, aux conditions inhabituelles de travail, à l'anticipation d'un événement complémentent inattendu dans son ampleur, dans sa durée et dans son évolution. C'est vrai que l'on aimerait avoir des certitudes concernant l'issue de cette crise, mais on sait que c'est impossible pour le moment.

FBL : Est-ce que ce Coronavirus vous a fait réelement peur ?

ES : Initialement, les informations que nous avions, ne nous permettaient pas d'imaginer l'ampleur et la dangerosité de ce virus. Donc, lorsque nous avons réalisé ce à quoi nous étions exposés, et qu'en plus nous n'avions pas au départ les moyens de protection adéquats, c'est vrai que nous avons eu tous peur.

FBL : Malgré un afflux considérable de patients et plus de 100 décès, l'hôpital Robert Pax a tenu bon. Comment l'expliquez-vous ?

ES : C'est un mélange de solidarité et de compétences. Le personnel soignant a fait de gros efforts, notamment au niveau de la coordination entre les équipes. La solidarité entre hôpitaux a aussi beaucoup joué, entre l'évacuation de patients vers d'autres régions moins touchées et l'arrivée à Sarreguemines de personnel soignant en renfort. Je n'oublie pas aussi l'immense vague de solidarité et de générosité. Ce sont tous ces dons de masques et de matériel de protection, venus de particuliers, d'associations et d'entreprises. Au début de la crise, pendant quasiment un mois, c'est vraiment grâce à tous ces dons que l'on a pu tenir le coup physiquement et moralement.

FBL : Alors que le déconfinement vient de débuter, quelle est aujourd'hui la situation à l'hôpital de Sarreguemines ?

ES : On est dans une phase intermédiaire. Par rapport au moins dernier, Il y a bien sûr moins d'hospitalisations pour le Covid-19. Mais on a une reprise d'activités plus standard. Tout ce qui était infarctus, AVC, traumatologie, tout ça avait disparu aux urgences. Il va donc falloir un point de la situation, car beaucoup de ces patients n'ont pas souhaité se rendre à l'hôpital au plus fort de la crise. Un état des lieux est nécessaire !

Le bilan Covid-19 de l'hôpital Robert Pax

Selon le dernier bilan officiel de la direction de l'hôpital Robert Pax, en date du 20 avril , 668 patients de l'établissement ont été testés positifs au Covid-19. Le plus jeune avait 17 ans, le plus vieux 102 ans. A cette date, L'hôpital avait enregistrée 94 décès.