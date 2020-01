Coronavirus : la Chine confine près de 56 millions de personnes pour le Nouvel an lunaire

Après le confinement de 40 millions d'habitants ce jeudi autour de la ville de Wuhan, la Chine a annoncé ce samedi qu'elle élargissait le cordon sanitaire imposé pour endiguer la propagation de l'épidémie à cinq villes supplémentaires de la province de Hubei dans le centre du Pays. Près de 56 millions d'habitants sont concernés par cette mesure. A Wuhan, où le virus est apparu, un deuxième hôpital va être construit spécialement pour traiter les patients atteints.

La maladie causée par ce coronavirus apparu en décembre a fait 41 morts dans le pays, et le nombre de personnes contaminées a bondi à près de 1.300, ont précisé samedi les autorités locales. A l'étranger, un second cas de virus a été confirmé aux Etats-Unis, et trois cas ont été confirmés et hospitalisés vendredi en France, les premiers en Europe.

Des mesures de dépistages dans les transports

Ce samedi, la Chine a ordonné des mesures nationales de dépistage du nouveau virus dans les trains, les bus et les avions, afin de tenter d'endiguer l'épidémie. Des points d'inspection vont être mis en place et tous les voyageurs présentant des symptômes de pneumonie seront "immédiatement transportés" vers un centre médical, a annoncé dans un communiqué la Commission nationale de la santé (CNS). Le long congé du Nouvel An chinois, avec ses centaines de millions de déplacements susceptibles de favoriser la contagion, a commencé vendredi, à la veille du début de l'Année du Rat.

