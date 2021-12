Coronavirus : la Chine reconfine la ville de Xi'an et ses 13 millions d'habitants

La Chine ne veut prendre aucun risque à l'approche des fêtes de fin d'année. Après la détection d'une quarantaine de cas dans la ville de Xi'an, dans le nord du pays, les autorités chinoises imposent ce mercredi 22 décembre un confinement. 13 millions d'habitants doivent désormais "rester chez eux, sauf raison impérative". Une personne par ménage est autorisée à sortir faire les courses, mais seulement "tous les deux jours".

Cette mesure peut paraître draconienne au regard du nombre de cas covid-19 détectés dans cette ville, à savoir une quarantaine de contaminations. Mais depuis quelques semaines, plusieurs foyers de contaminations voient le jour, et la Chine veut garder sous surveillance l'épidémie de coronavirus. Le pays mène depuis l'année dernière une stratégie "zéro Covid", afin de limiter au maximum la survenue de nouveaux cas.

Depuis le début du mois, plus d'une centaine de cas ont été enregistrés à Xi'an. Pour y faire face, un dépistage massif a été organisé mardi dans la métropole. Les écoles et les grands centres de loisirs couverts avaient également fermé leurs portes. Les transports longue distance sont également suspendus et es contrôles de tests de dépistage ont été mis en place sur les autoroutes qui traversent Xi'an.

Désormais, les 13 millions d'habitants de la métropole chinoise doivent se confiner chez eux. Leurs sorties sont drastiquement réduites : seule une personne par ménage est autorisée à quitter le foyer pour faire les courses, tous les deux jours.