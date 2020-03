Coronavirus : la chloroquine finalement autorisée pour traiter le Covid-19 en milieu hospitalier

C'est une victoire pour le professeur Didier Raoult, qui défend la prescription de la chloroquine pour soigner les patients atteints du coronavirus. Le Journal Officiel vient de publier le décret qui autorise la prescription d'un dérivé de cet anti-paludique pour soigner le Covid-19 mais sous conditions. Le directeur de l'IHU Méditerranée Infection l'annonce lui même dans un tweet ce jeudi.

Le décret précise : par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.

Il est donc important de noter que ces médicaments ne seront disponibles qu'en pharmacie que "dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin" donc en médecine hospitalière et pas pour la médecine de ville.

Des mesures qui s'appuient sur l'avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HSCP) publié mardi qui avait dans un autorisé l'usage de la chloroquine uniquement pour les cas les plus graves.

La chloroquine : un usage controversé

Après des premiers tests, le Professeur Didier Raoult a rapidement présenté la chloroquine comme un remède miracle au Covid-19, mais son étude a été souvent remise en cause par des spécialistes qui souhaitent attendre les résultats d'une vaste étude européenne avant d'autoriser sa prescription. Depuis plusieurs jours le Professeur Raoult à la fois critiqué et salué.

La communauté scientifique est divisée. Dans la région plusieurs politiques contaminés à qui souhaité participé aux tests encouragent sa généralisation. Le président de Région Renaud Muselier a lui aussi appelé à écouter le Professeur Raoult.