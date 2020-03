Coronavirus : la chloroquine proposée à tous les malades de l'IHU Marseille Infection

Et si elles venaient de faire sauter un verrou ? À Marseille, les équipes du professeur Didier Raoult ont décidé, ce dimanche, d'utiliser la chloroquine pour traiter tous les malades du Covid-19 qui se présenteront à l'Institut Hospitalo-universitaire Marseille infection de La Timone.

Jusqu'à présent, la chloroquine, qui est un anti-paludique, n'a été utilisée que dans le cadre d'un essai clinique pratiqué sur une vingtaine de patients de l'IHU. Mais ce dernier souhaite visiblement le généraliser à tous ceux qui ont été testés positifs au Covid-19.

"Lorsque je suis devenu médecin, je me suis engagé à traiter mes patients avec les meilleurs données de la science la plus récente", déclare à France Bleu Provence Philippe Brouqui, infectiologue à l'IHU Marseille infection.

À ce stade, le seul traitement ayant prouvé son efficacité, c'est celui que nous employons. Je ne fais donc que respecter le serment d'Hippocrate - Philippe Brouqui, IHU Marseille infection

Si Philippe Brouqui invoque le serment d'Hippocrate, c'est parce que l'IHU, s'il a bien obtenu une autorisation pour pratiquer des essais cliniques, n'a en revanche pas d'autorisation pour généraliser ce traitement.

Le serment d'Hippocrate invoqué

En effet, le traitement mis en place par le professeur Raoult et ses équipes combine de l'hydroxychloroquine (chloroquine) avec de l'Azithromycine. Ce traitement est "hors AMM". "C'est à dire qu'il n'a pas obtenu d'autorisation à être mis sur le marché dans le cadre de la lutte contre le Covid-19", explique Pierre Jouan, le président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Var.

Malgré le fait que l'utilisation de ce traitement soit "hors AMM", Pierre Jouan soutien la démarche de l'IHU : "Le président a bien dit que nous étions en guerre... Hors, quand on est en guerre, est-ce qu'on doit faire tout dans les clous ? Il faut vraiment que les pouvoirs publics s'interrogent là-dessus."

La balle, dans le camp des pouvoirs publics

Le discours est le même chez Philippe Brouqui qui lance un appel aux décideurs : "C'est aux politiques de valider ce traitement pour le généraliser. Nous, médecins, notre rôle, c'est de traiter les malades avec les molécules les plus actives."

Si un autre traitement plus efficace que celui à base de chloroquine était découvert dans les prochaines semaines, le professeur Philippe Brouqui l'assure : "Je changerai d'avis. Et nous traiterons les patients avec les médicaments qui seront les plus performants. Mais actuellement, ce qui fait effet, c'est l'association hydroxychloroquine-Azithromycine. Et Philippe Brouqui de conclure : L'histoire nous dira si on a bien fait ou pas. C'est l'histoire qui nous le dira."