Coronavirus : la circulation du Covid - 19 s’intensifie dans le sud de la Saône-et-Loire

Le 14 mars à 17 h, 80 personnes (dont 53 saône-et-loiriens) étaient confirmés positifs au Covid 19 et suivis par les centres hospitaliers de Mâcon et Chalon-sur-Saône : 33 patients étaient hospitalisés principalement à Mâcon (29), une personne prise en charge au centre hospitalier universitaire de Dijon, 45 personnes confinées suivies à domicile, leur état de santé ne nécessitant pas de soins hospitaliers.

Les centres hospitaliers du département, l’ensemble des structures médicales et sociaux-médicales, médecins et soignants sont mobilisés pour prendre en charge les malades

Face aux mesures de restrictions des ouvertures des commerces non alimentaires et des lieux recevant du public, le préfet compte sur le sens de responsabilité, de solidarité et le civisme des saône-et-loiriens. "C’est grâce à l’attitude de chacun, par un respect très strict de ces mesures (gestes barrières, distance et limitation des contacts) que nous pourrons faire ensemble barrage au virus et protéger les personnes les plus fragiles et vulnérables." écrit le préfet.

Pour toutes questions non médicales, plateforme téléphonique nationale gratuite, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 0 800 130 000.