Coronavirus : la circulation du variant Delta "extrêmement rapide" en Pays de la Loire

La circulation du Covid-19 devient "préoccupante" en Pays de la Loire, a expliqué ce mardi l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100.000 habitants, bondit dans la région, passant en quelques jours de 18,5 à 30,2. Même chose pour le taux de positivité des tests qui atteint ce mardi 1,2 et le R effectif, le taux de reproduction du virus, qui monte à 1,79 en Pays de la Loire, contre 1,55 au niveau national.

Selon l'ARS, cette hausse "exponentielle" aura un impact sur l'offre de soins d'ici quelques semaines. Pour le moment, les hospitalisations restent à un niveau faible en Pays de la Loire. On dénombrait lundi 134 patients atteints du Covid-19 hospitalisés, dont 25 en réanimation.

Le variant Delta majoritaire

L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire indique que le variant Delta devient majoritaire dans la région. Il représente 75% des contaminations criblées, c'est-à-dire des prélèvements positifs au Covid-19 qui ont été étudiés. En Vendée, on atteint même 87% pour ce variant dit indien. Ce taux est de 76% dans le Maine-et-Loire, 73% en Loire-Atlantique. La Sarthe et la Mayenne sont davantage épargnées, avec respectivement 61% des contaminations liées à ce variant Delta et 42%.

Selon l'ARS, il s'agit "essentiellement de cas isolés", mais des clusters ont tout de même été repérés. Aux Sables-d'Olonne, une soirée dans un bar le 28 juin, suivie par d'autres soirées amicales et familiales, a entraîné la contamination de 44 personnes. Dans le Maine-et-Loire, près d'Angers, un mariages a causé au moins 36 cas de coronavirus.

Accentuer le dépistage et la vaccination

Au niveau de la région, 57% de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus. Plus de 3,5 millions d'injections ont été administrées depuis le début de l'année. La moitié des adultes en Pays de la Loire ont un parcours vaccinal complet, c'est-à-dire qu'ils ont reçu les deux injections. La vaccination augmente également chez les 12-17 ans, 22% d'entre eux ont reçu une dose. Mais "on arrive à un début de plateau sur quasiment toutes les tranches d'âge", alerte l'ARS.

Les autorités de santé appellent donc la population à se faire vacciner au plus vite. Suite aux annonces du gouvernement sur l'élargissement du pass sanitaire à de nouveaux lieux recevant du public, l'ARS ne craint pas de problèmes d'approvisionnement : 200.000 doses sont reçues chaque semaine dans la région et "on pourra faire des demandes complémentaires". L'Agence régionale de santé demande également à tous les centres d'"ouvrir le maximum de rendez-vous possibles de fin juillet à mi-août", au moins.

Le dépistage est également un des enjeux majeurs pour l'ARS. Elle indique que la capacité de dépistage sera maintenue tout l'été dans la région. 150 points sont ouverts au public, et 450 pharmacies proposent des tests antigéniques. Des opérations de prévention et de dépistage vont être menées par des médiateurs sur l'ensemble de la région cet été, et notamment sur le littoral. "On a une capacité de 150.000 tests par semaine", souligne l'ARS, précisant que seulement 60.000 tests ont été réalisés la semaine dernière.