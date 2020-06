Coronavirus : la climatisation favorise-t-elle la diffusion du virus ?

La chaleur est de retour cette semaine, et avec le besoin de se rafraîchir et de climatiser les intérieurs. Mais en temps de coronavirus, la climatisation presente-t-elle un risque ? Certains craignent que le recyclage de l'air ambiant dans les espaces clos favorise la diffusion du virus.

Pourtant, selon les autorités sanitaires, il n'y a pas de danger tant que les bons gestes sont adoptés : cet été, climatiser les pièces sera possible, à condition de penser à favoriser les climatisations qui extraient l'air extérieur, de plus souvent aérer naturellement les pièces en ouvrant les fenêtres, et de nettoyer régulièrement les ventilations.

De bons gestes à adopter

Ces recommandations nationales en matière de ventilation et d'aération, détaillées par le ministère de la Santé, sont notamment données dans les Ehpad, où il est difficile de se passer de climatisation en été. "On pourra bien sûr utiliser la climatisation, mais il faudra être plus vigilant" explique Didier Carles, directeur de l'Ehpad Saint-Jacques à Grenade. "Il faudra veiller à ce que les salles ne soient pas climatisées toute la journée, que les appareils soient éteints lorsqu'on quitte la pièce, mais aussi souvent entretenus".

Et cet entretien demande plus de travail, notamment aux sociétés d'installation et de dépannage des climatisations. Khaled Naïb, gérant de la société "ASClim" à Toulouse, prend par exemple soin de nettoyer les filtres et d'appliquer des produits désinfectants et virucides régulièrement dans les installations de ses clients, particuliers comme collectivités.

Calmer les inquiétudes

Mais il lui faut aussi rassurer quotidiennement ses clients : "Une vieille dame très inquiète m'a demandé si c'était dangereux, s'il fallait choisir entre mourir de chaud ou mourir du coronavirus. Je lui ai bien sûr conseiller d'installer une climatisation, en lui expliquant que nous faisions tout pour qu'il n'y ait aucun risque".

Tant que les utilisateurs prennent soin d'aérer naturellement plus régulièrement les pièces, et qu'ils entretiennent leur climatisation, pas de craintes à avoir. Il faudra simplement s'adapter pour se rafraîchir en sécurité cet été.