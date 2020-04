Coronavirus : la clinique d'Aressy ouvre ce mardi une unité Covid-19 post phase aiguë

Ce service accueillera des patients particulièrement diminués à partir du 14e jour environ de la maladie. 15 lits seront disponibles dans un premier temps et les six premiers patients y seront transférés ce mardi depuis les hôpitaux de Pau et d'Oloron-Sainte-Marie.

"La phase aiguë survient souvent entre le 5e et le 10e jour de maladie", explique la directrice de la clinique d'Aressy, spécialisée en cardiologie et pneumologie, Sabine Borali. Nous recevrons à Aressy (Pyrénées-Atlantiques) des patients qui ont passé cette phase aiguë, en réanimation ou pas, c'est à dire qui en sont _environ à 14 jours_."

Les deux principaux objectifs de ce service : accompagner ceux qui ont besoin de rééducation, bien sûr, et désengorger les hôpitaux. "On ne veut pas en arriver à des situations telles que celles du Grand Est ou de l'Ile-de-France, où les services de santé sont débordés. Nous anticipons une éventuelle vague", justifie Sabine Borali.

Appel à tous les soignants volontaires

Pour prendre en charge les patients elle a fait appel à tous les personnels volontaires de la clinique. Dans un premier temps, trois médecins (un cardiologue, un pneumologue et un généraliste) et trois infirmières resteront 24 heures sur 24 auprès des patients. Elle n'exclue pas non plus de faire appel à des renforts, de la clinique de l'Ormeau de Tarbes (Hautes-Pyrénées), par exemple, qui appartient au même groupe que celle d'Aressy. "Nous nous adapterons à l'évolution de la situation", promet-elle.

