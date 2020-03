Coronavirus : la clinique de Saint-Grégoire en ordre de bataille pour accueillir les malades

Le Centre Hospitalier Privé (CHP) de Saint-Grégoire, près de Rennes, déclenche son plan blanc et a déprogrammé depuis lundi ses opérations non urgentes pour venir en soutien au CHU de Rennes en cas d'afflux de patients contaminés par le coronavirus.

Le CHP (Centre Hospitalier Privé) Saint-Grégoire, près de Rennes, avait déprogrammé dès lundi ses opérations non urgentes. La clinique a déclenché son plan blanc pour accueillir les malades du covid-19. "Au niveau des urgences, les blocs opératoires sont quasi à l’arrêt afin de libérer tous les respirateurs et les lits d’aval" explique le directeur Ronan Dubois. "Des unités d’hospitalisation sont vides et prêtes à accueillir les patients infectés".

Un lien étroit avec le CHU de Rennes

Les établissements hospitaliers privés de l'agglomération, le CHP Saint-Grégoire, les cliniques de Cesson-Sévigné, de la Sagesse et Saint-Laurent vont travailler en lien avec le CHU de Rennes qui lui est en première ligne. L'hôpital public prendra en charge les patients les plus critiques et les autres bien sûr, et ensuite pour éviter la saturation il y aura des transferts de malades, les moins touchés, vers les établissements privés. A Saint Grégoire, "on est prêt" dit Ronan Dubois. Les urgences seront mobilisées à la fois pour la médecine et pour la chirurgie car les interventions lourdes se poursuivent en cas d'AVC ou d'infarctus notamment. Un service de 50 lits en chirurgie a été transformé en 50 lits de médecine pour accueillir des malades du coronavirus.

Les moyens

Le CHP de Saint-Grégoire dispose de 16 lits de soins intensifs dont 6 pour la médecine; une soixantaine de respirateurs sont disponibles et 50 lits isolés pour les malades. "Il y a des masques pour les personnels soignants" assure Ronan Dubois. Mais si la situation se dégrade avec une augmentation rapide des malades, le directeur reconnait que la saturation sera inévitable.