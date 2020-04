Coronavirus : la CMA-CGM fait venir du matériel médical d'urgence en France

L'un des leaders mondiaux du transport maritime et de la logistique, dont le siège est à Marseille, va notamment acheminer 20 millions de masques et du matériel médical en France d’ici dimanche 12 avril.

La CMA-CGM affrète des avions pour transporter du matérial médical. Celui-ci, non affrété par l'entreprise, était l'un des premiers à se poser en France en provenance de Chine

C'est par les airs que le spécialiste de la mer achemine du matériel médical d’urgence. Des colis venus de Chine et, pour certains, déjà arrivés en France, ces jeudi et vendredi.

Dans un communiqué, la société française présente à l'international dans 160 pays, explique que "Le Groupe CMA CGM, avec sa filiale CEVA Logistics, assure, dans des délais extrêmement courts, l’acheminement des masques et des équipements médicaux, depuis la prise en charge de la marchandise jusqu’à sa remise aux destinataires finaux."

Ces masques et matériels médicaux sont destinés aux hôpitaux, aux EHPAD, aux collectivités locales et aux entreprises, notamment de la grande distribution complète la CMA-CGM qui prévoit l'arrivée ce dimanche d'"un vol Full Charter de 600 m3 affrété intégralement par le Groupe", ce qui fera, d'après le décompte de l’entreprise, "20 millions de masques et des équipements médicaux acheminés en France en quatre jours."

La CMA CGM, qui affrétera ensuite deux vols par semaine entre la Chine et la France pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en France, garantit contribuer, aussi, "au pont logistique entre la Chine et les Etats-Unis ou l'Amérique Latine."